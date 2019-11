Palmeiras vence Flamengo e sai na frente na decisão do Brasileiro sub-20

O Palmeiras saiu na frente na disputa da final do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quinta-feira, o Verdão enfrentou o Flamengo no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP), pelo jogo de ida da decisão, e conquistou a importante vitória pelo placar de 1 a 0. Gabriel Silva marcou o único gol da partida.

Agora, o clube paulista pode até empatar para sair com o título nacional. Já o Rubro-Negro precisa de um triunfo por pelo menos dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Em caso de vitória carioca por um tento, a decisão irá para os pênaltis.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo (1), às 14h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O Palmeiras começou avassalador. Logo aos dois minutos, Esteves recebeu de Gabriel Silva na entrada da área e chutou de esquerda, carimbando a trave. Três minutos depois, Angulo cruzou rasteiro da linha de fundo e achou Gabriel Silva, que se antecipou e tirou o goleiro para abrir o marcador. O Flamengo cresceu nos minutos finais da primeira etapa, mas não conseguiu buscar o empate antes do intervalo.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com os dois times criando chances de perigo. Aos cinco minutos, Luiz Henrique cruzou, Natan desviou e Vitor Gabriel, sozinho, cabeceou para fora. Aos 14, Alanzinho lançou Gabriel Silva e o atacante tentou de cobertura, mas acabou acertando o travessão.

Aos 32 minutos, susto para o Verdão: o zagueiro Hiago levou o segundo cartão amarelo e deixou os donos da casa com um jogador a menos. Já no último minuto, Esteves retornou ao gramado sem autorização do árbitro e também foi expulso. No entanto, o time alviverde conseguiu se segurar e levar a vantagem para o jogo de volta.