Palmeiras se aproxima do título e Corinthians vê rebaixamento mais distante

Se dentro das quatro linhas ainda restam sete rodadas para que o Palmeiras se mantenha na liderança e confirme o título do Campeonato Brasileiro, estatisticamente o Verdão está mais próximo de erguer a taça a cada rodada que passa. Depois de empatar com o Flamengo e manter em quatro pontos a distância para o Rubro-Negro, as chances de título do time comandado por Felipão chegaram aos 84%, de acordo com as projeções do site Infobola.

Além da questão estatística, o Palmeiras segue forte na briga pelos resultados adquiridos nas últimas rodadas. Sem saber o que é derrota no segundo turno, a equipe alviverde terá nesta quarta-feira um confronto decisivo contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, para as ambições na temporada e, em caso de eliminação, se vê apenas com o Brasileiro para disputar.

Quem ainda alimenta chances matemáticas, mesmo que remotas, de terminar a competição nacional em primeiro é o São Paulo. Após o triunfo conquistado sobre o Vitória, o Tricolor viu suas chances de título irem de 1% para 2%. Nesta rodada, aliás, Diego Aguirre e seus comandados conseguiram um feito quase que inédito desde o segundo turno. Levando em consideração as últimas dez rodadas, esta foi a primeira em que o clube do Morumbi conseguiu um resultado melhor que seus concorrentes ao título.

Além dos dois clubes paulistas, Flamengo e Internacional ainda possuem chances de título. O Rubro-Negro, próximo adversário do São Paulo, chega à 32ª rodada com 10%, enquanto o Colorado, que tropeçou e ficou no empate com o Vasco na última sexta-feira, em São Januário, viu as chances de conquista chegarem aos 7%. Na próxima rodada, o Inter recebe o Atlético Paranaense no Beira-Rio.

Na parte de baixo da tabela, a novidade fica por conta do Corinthians, que após o triunfo sobre o Bahia por 2 a 1, no último sábado, viu suas chances de rebaixamento caírem para apenas 4%. Na luta contra o descenso, por sinal, são 10 times com possibilidades reais brigando contra três vagas, já que o Paraná possui porcentagem maior a 99% quando diz respeito a queda.

Além do Alvinegro do Parque São Jorge, Vitória (58%), Chapecoense (48%), Sport (58%), América Mineiro (38%), Ceará (23%), Botafogo, (29%), Vasco (40%), Bahia (6%) e Fluminense, com apenas 1% de chance, ainda possuem condições matemáticas de disputar a Série B em 2019. O caso do Gigante da Colina, aliás é curioso, pois mesmo acima de concorrentes diretos, possui uma porcentagem maior também pelo nível dos adversários que terá na reta final.