Palmeiras reencontra o Novorizontino pela partida de ida das quartas do Paulista

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista com 25 pontos e dono da segunda melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras inicia neste sábado sua trajetória nas quartas de final da competição estadual. No duelo com o respectivo segundo colocado do mesmo grupo, os comandados de Luiz Felipe Scolari terão pela frente, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h (de Brasília), o Novorizontino, pela partida de ida da fase de mata-mata.

O duelo contra o time de Novo Horizonte, inclusive, não é uma novidade na vida do Palmeiras em fases eliminatórias do Estadual. Isso porque o Tigre foi o rival do Verdão, na mesma fase, nas duas últimas temporadas. Em ambas, a equipe da capital saiu vitoriosa e classificada, vencendo os quatro embates, alguns deles por placares elásticos como os 3 a 0 aplicados na volta de 2017 e na ida em 2018, além da goleada por 5 a 0 no duelo decisivo ano passado.

Na primeira partida do confronto, Luiz Felipe Scolari terá desfalques, mas também contará com duas novidades. Apesar de não poder escalar Weverton, que está a serviço da Seleção Brasileira, Gustavo Gómez, com a seleção paraguaia, e Luan e Deyverson, ambos lesionados, o treinador pode levar a campo o zagueiro Juninho e o centroavante Arthur Cabral, inscritos nas vagas de Carlos Eduardo e Raphael Veiga para a segunda fase.

Quem também está de volta ao Palmeiras em relação ao triunfo contra a Ponte Preta, no fechamento da primeira fase, são Felipe Melo, Mayke, Moisés e Borja, todos poupados pelo comandante por conta da possibilidade de suspensão. Vale lembrar que os cartões amarelos são zerados para o mata-mata.

Diante dos desfalques, Felipão deve levar a campo um time semelhante ao que venceu o Choque-Rei contra o São Paulo. No gol, Fernando Prass será o titular, enquanto Antônio Carlos deve herdar o lugar de Gómez na defesa titular do Palmeiras ao lado de Edu Dracena. O zagueiro, inclusive, alertou para as dificuldades que devem ser impostas pelo Novorizontino no primeiro jogo dentro de seus domínios.

“A gente sabe que o Novorizontino é uma equipe muito boa, rápida e trabalhamos na semana para que a gente não sofra tanto. Sabemos que o jogo mais complicado é sempre o fora de casa. Então temos que estar ligados para minimizar a força e a velocidade do Novorizontino”, disse Antônio Carlos em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol.

Do lado do Novorizontino, a expectativa é de fazer um bom resultado no primeiro jogo, dentro do Dr. Jorge Ismael de Biasi. E para o compromisso contra o Palmeiras, dois desfalques já são certos: o goleiro Vagner e o meio-campista Matheus Sales. Como ambos possuem seus direitos ligados ao Verdão e estão emprestados, podem entrar em campo mediante apenas o pagamento de uma cláusula, que o clube do interior não irá acionar.

Provável titular do Novorizontino no setor de meio-campo, Murilo enalteceu a boa campanha do time na primeira fase. Ainda assim, pregou respeito ao Palmeiras e afirmou que serão dois duelos complicados, passíveis de muito trabalho para que os mandantes no primeiro jogo tentem surpreender.

“A expectativa é de chegar o mais longe possível no Paulistão. Claro que a gente pensa jogo a jogo e o nosso foco é trabalhar bastante esses dias para que, quando chegar no dia do jogo, a gente possa estar preparado para fazer uma ótima partida”, disse. “Sabemos que não será fácil, mas vamos trabalhar em cima do que o treinador passar para não deixar o adversário ‘gostar do jogo’. O primeiro desafio é em casa e temos que fazer valer a nossa força”, completou Murilo.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X PALMEIRAS

Local: Dr.Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: Sábado, dia 23 de fevereiro de 2019

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

NOVORIZONTINO: Oliveira; Lucas Ramon, Everton Sena, Edson Silva (Flávio Boaventura) e Paulinho; Adilson Goiano, Murilo Henrique, Jean Patrick; Felipe Marques, Carlinhos e Cléo Silva

Técnico: Roberto Fonseca

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari