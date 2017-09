Palmeiras reduz valor dos ingressos para jogo contra o Coritiba

O Palmeiras enfrentará o Coritiba pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos da partida, marcada para o Estádio do Pacaembu, começaram a ser comercializados pelo clube mandante na manhã desta segunda-feira, com preços reduzidos.

Os integrantes do Avanti, programa de sócios-torcedores do Palmeiras, terão exclusividade na compra dos bilhetes até às 18 horas (de Brasília) de quarta-feira, quando começa a comercialização para o público em geral. A entrada mais barata, no Tobogã, custa R$ 40,00.

O confronto entre Palmeiras e Coritiba está marcado para as 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Pacaembu. O Estádio Palestra Itália receberá um show musical na quarta e, antes disso, passa por uma troca de gramado.

Confira os valores dos ingressos:

Tobogã – R$ 40,00 (R$ 20,00 meia-entrada)

Arquibancada Laranja – R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada)

Arquibancada Verde – R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada)

Arquibancada Amarela – R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada)

Cadeira Laranja – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)

Cadeira Descoberta – R$ 80,00 (R$ 40,00 meia-entrada)

Cadeira Coberta Azul – R$ 100,00 (R$ 50,00 meia-entrada)

Arquibancada Visitante Lilás – R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada)