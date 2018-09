Palmeiras provoca rival com chapéu, caneta e piscadinha no Twitter

Não foi apenas Deyverson que provocou os rivais neste domingo. Após a vitória por 1 a 0 no Allianz parque, o Palmeiras, em seu perfil oficial no Twitter, também caçoou do Corinthians.

A primeira postagem do Verdão teve um emoji de uma ‘piscadinha’, a hashtag “Quem tem mais tem 9” e um vídeo de Deyverson sando chapéu no corintiano Douglas. Na segunda postagem, o emoji foi de uma caneta, para ilustrar o drible de Willian em Marcos Rocha.

A ‘piscada’ alviverde faz referência ao lance que causou confusão na etapa final. Ao ser substituído sob muitos aplausos da torcida e tendo o nome gritado, Deyverson olhou para o banco de reservas do Timão e piscou ironicamente. O lance deixou os atletas alvinegros no banco muito irritados.

Palmeiras e Corinthians dão um tempo no Brasileirão e agora passam a pensar nas semifinais da Copa do Brasil. Ambos jogam na quarta-feira, às 21h45. O Verdão recebe o Cruzeiro, no Allianz parque, enquanto o Corinthians visita o Flamengo, no Maracanã.