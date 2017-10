Palmeiras perde Bruno Henrique para duelo contra o Cruzeiro

No duelo contra o Grêmio, neste domingo, Alberto Valentim repetiu quase toda a escalação do Palmeiras pela terceira partida consecutiva – apenas Borja entrou na vaga do lesionado Willian. Contra o Cruzeiro, na segunda-feira dia 30, porém, o treinador terá a baixa do volante Bruno Henrique.

O meio-campista recebeu cartão amarelo na reta final do primeiro tempo, por parar um contra-ataque do Grêmio com falta por trás. Fora do duelo contra a Raposa, Bruno Henrique estará à disposição para o duelo contra o Corinthians, no dia 5 de novembro, na Arena de Itaquera.

Contra o Cruzeiro, Alberto Valentim poderá optar por Jean, caso queira manter o desenho tático da equipe, com três meio-campistas que marcam e saem para o jogo. Além do camisa 2, Thiago Santos e Felipe Melo são as outras opções do treinador.

A lista de pendurados do Verdão, inclusive, é uma preocupação do Palmeiras antes do Dérbi. O goleiro Fernando Prass, os volante Felipe Melo e Gabriel Furtado e os atacantes Keno e Róger Guedes têm dois cartões amarelos e, se forem advertidos contra o Cruzeiro, serão desfalques no Derby.

Com o triunfo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians, que visita o Botafogo na noite desta segunda-feira. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).

