Palmeiras parabeniza rival Corinthians pelo 108º aniversário

O Sport Club Corinthians Paulista comemora o 108ª aniversário neste sábado. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, a Sociedade Esportiva Palmeiras parabenizou o arquirrival pela data.

“Parabéns pelos 108 anos, Corinthians. Que o maior clássico do Brasil aconteça por mais muito tempo!”, diz o perfil do Palmeiras, que também foi cumprimentado pelo rival ao completar 104 anos, no dia 26 de agosto.