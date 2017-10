Palmeiras inicia semana com vagas em aberto para encarar o Bahia

O Palmeiras enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira e Cuca tem duas dúvidas principais na escalação do Verdão para o confronto. Com a suspensão do lateral-direito Mayke, Bruno Henrique e Guerra brigam por uma vaga, enquanto Deyverson pode ser desbancado por Keno ou Róger Guedes.

De acordo com os treinamentos realizados durante a semana, Jean deverá ser deslocado do meio-campo para a ala alviverde contra o Tricolor de Aço. Assim, se Bruno Henrique for a opção para atuar ao lado de Tchê Tchê, Cuca manterá o esquema de jogo com dois volantes leves. Já se o treinador escolher pela volta de Guerra, Moisés seria recuado e o time se tornaria mais ofensivo.

Já no campo de ataque, Deyverson parece estar perdendo espaço no Verdão e a confiança do comandante alviverde. O treinador destacou a importância do centroavante para ganhar a disputa das “primeiras bolas” pelo alto, mas seu jejum de gols já incomoda.

Além disso, o desempenho de Willian tem agradado à comissão técnica nos treinamentos e, em sua última entrevista coletiva, na quarta-feira passada, Cuca apontou para o fato de que, se escalasse Bigode como centroavante, poderia dar uma oportunidade a Keno, Róger Guedes ou mesmo Guerra entre os titulares do Palmeiras.

A definição da equipe que será escalada contra o Bahia dará mais um passo nesta segunda-feira, quando o Alviverde retorna aos treinamentos na Academia de Futebol, às 15h30. Já o confronto com o Tricolor está marcado para quinta-feira, às 21h, no Pacaembu, já que o Palestra Itália está sendo preparado para shows.