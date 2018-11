Palmeiras goleia o Corinthians e é bicampeão Paulista sub-20

Neste domingo, o Palmeiras conquistou mais um título na sua galeria de troféus, desta vez, com o seu time Sub-20. Os garotos alviverdes golearam o Corinthians por 4 a 2, em partida realizada na Arena Barueri, e conquistou o bicampeonato Paulista da categoria.

Apesar do placar expressivo na partida realizada neste fim de semana, o Palmeiras entrou em campo precisando a todo custo de um resultado positivo. Isso porque a equipe alviverde perdeu o primeiro jogo da decisão, por 1 a 0, jogo que foi realizado no Alfredo Schuring, a Fazendinha, na última quinta-feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os gols da partida foram todos marcados na segunda etapa, quando o Palmeiras foi ainda mais para cima do rival para conseguir ao menos tirar a desvantagem do jogo de ida. Airton, Papagaio (de pênalti) e Lucas Esteves deixaram 3 a 0 para o Verdão, enquanto que Fabrício Oya diminuiu para o Corinthians e deu chances para o Timão.

No entanto, Marcus Meloni marcou o quarto dos mandantes e fez a alegria dos palmeirenses que acompanhavam a a decisão. Adson, ainda diminuiu e fez o segundo do Corinthians, nos acréscimos, porém nada mais aconteceu e o Verdão se sagrou campeão Paulista Sub-20.

No ano passado, o Verdão também levantou o troféu ao derrotar a Ponte Preta na final, pelo placar de 1 a 0 no jogo de volta, no estádio do Pacaembu (na ida, os dois times tinham empatado por 1 a 1 em Americana). Agora, o Palmeiras é o maior campeão da competição, ao lado do São Paulo, com sete conquistas.