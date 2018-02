Palmeiras finaliza preparação para encarar a Ponte em Campinas

O Palmeiras realizou neste sábado o último treino antes de enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Líder do grupo C do Campeonato Paulista com 19 pontos conquistados em 21 disputados, o Verdão também é o primeiro colocado na tabela de classificação geral do torneio estadual.

Em campo, o técnico Roger Machado treinou situações reais de jogo e orientou bastante os atletas. O treinador insistiu em cobranças de bola parada e ensaiou movimentações táticas, aproveitando os dias de trabalho pré-Derby e esperada estreia na Libertadores, compromissos seguintes ao embate frente à Macaca.

Ao lado da atividade do grupo principal, o zagueiro Edu Dracena, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Fernando, oriundo das categorias de base do clube, realizaram atividades com o departamento de preparação física do clube. O trio não ficará à disposição no embate. Moisés, que integrou esse grupo na sexta, pode ser novidade no time.

Sem desfalques por suspensão, o Verdão tem dois atletas pendurados: Felipe Melo e Victor Luís. O primeiro é provável titular, enquanto o segundo tem chance de continuar na reserva de Michel Bastos. A definição sobre os titulares só sairá momentos antes da partida.