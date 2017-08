Palmeiras faz último treino antes de viagem para encarar o Vasco

O Palmeiras encerrou sua preparação para encarar o Vasco, domingo, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Em treino fechado para a imprensa na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o técnico Cuca esboçou a equipe titular que irá encarar o Cruzmaltino.

O treinador já havia fechado a atividade tática desta sexta-feira, e apesar de não haver confirmação, a tendência é que o Palmeiras seja escalado com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Egídio; Thiago Santos (Tchê Tchê) e Bruno Henrique; Keno, Guerra (Raphel Veiga) e Róger Guedes; Deyverson.

Contra o Vasco, o Palmeiras tenta amenizar a crise pela eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil, mas para isso, precisaram superar os desfalques. Jaílson (lesão no quadril), Mayke (entorse no tornozelo), Mina (fratura no pé esquerdo), Thiago Martins (transição física), Arouca (recuperando-se de uma cirurgia no tornozelo), Dudu (lesão na coxa) e Moisés (com um trauma no joelho) estão fora do confronto.

O discurso no Palmeiras a partir de agora é esquecer a eliminação na Copa Libertadores e ser o campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O time já foi eliminado do Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores e só joga os 19 jogos do Nacional até o fim do ano.