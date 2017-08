Palmeiras faz reunião e define objetivo: título do segundo turno

Eliminações precoces no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. O ano do Palmeiras não vem sendo como a torcida alviverde esperava, mas ordem no Palmeiras é esquecer os fracassos recentes e focar no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cuca revelou que fez uma reunião com os jogadores do Verdão na Academia de Futebol onde ficou estabelecida a meta de vencer a segunda metade do Brasileirão. Assim, o Palmeiras, atual quatro colocado, já garantiria uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

“Tive uma reunião com o grupo de jogadores na minha sala, onde eu tenho um quadro, e nele eu tenho a planificação do campeonato. Discutimos a competição todos juntos, a exemplo do que fizemos ano passado. Discutimos e fizemos as nossas contas do que precisamos para estar entre os quatro no final do ano”, disse Cuca.

Neste domingo, contra o Vasco, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma chance de diminuir a vantagem para o líder Corinthians, que soma 47 pontos, 15 à frente do Verdão, e não atua neste final de semana por conta de compromissos internacionais da Chapecoense, sua adversária.

“Dependendo de como o campeonato vai, ainda podemos disputar o título. Não sabemos o que vai acontecer. Temos que pensar no segundo turno, jogar para ser o campeão do returno, porque se for assim, estaremos entre os quatro colocados, já que ninguém terá feito amis pontos do que nós e já estamos no G4. O caminho é esse”, completou.

Para isso, o Palmeiras precisar superar uma série de desfalques neste domingo. Jaílson (lesão no quadril), Mayke (entorse no tornozelo), Mina (fratura no pé esquerdo), Thiago Martins (transição física), Arouca (recuperando-se de uma cirurgia no tornozelo), Dudu (lesão na coxa) e Moisés (com um trauma no joelho) estão fora do confronto.

A tendência é que o Palmeiras seja escalado com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Egídio; Thiago Santos (Tchê Tchê) e Bruno Henrique; Keno, Guerra (Raphel Veiga) e Róger Guedes; Deyverson.