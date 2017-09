Palmeiras faz mistério sobre escalação e Cuca não divulga o time

O Palmeiras faz mistério sobra a escalação que vai a campo nesta segunda-feira, contra o Coritiba, às 20h (de Brasília), no Pacaembu. Em treino na Academia de Futebol, nesta sexta-feira, o Verdão fechou a maior parte das atividades para os jornalistas e Cuca fez novos testes na equipe titular.

Quando a imprensa adentrou o CT alviverde, uma hora após o início do treinamento, a equipe que estava em campo era formada por Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Borja.

Em entrevista coletiva após os trabalhos, porém, Cuca deu indícios de que Tchê Tchê, Róger Guedes e Borja seriam opções a serem testadas na segunda etapa. Se assim for, Jean, Moisés e Deyverson deverão ser titulares.

“Vocês (jornalistas) entraram uma hora depois do começo do treino. Sempre faço as mexidas porque vão acontecer. Aí não são novidades, porque são treinadas. No final do treino, tenho feito as mexidas. Por isso, vocês veem uma equipe diferente, como viram hoje, disse o comandante.

Certo é que o zagueiro Luan e o atacante Willian, que foram expulsos na partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, estão fora do confronto para cumprir suspensão automática. Assim, a dupla deverá ser substituída por Juninho e Dudu, respectivamente.