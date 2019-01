Palmeiras faz estreia no Allianz Parque em 2019 contra o Botafogo-SP

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Será a estreia do Verdão em sua casa nesta temporada.

“Jogar em casa é sempre muito bom, tem o calor do nosso torcedor. Na estreia lá em Campinas, contra o Red Bull, também foi um estádio praticamente nosso, com o nosso torcedor em maioria, mas jogar em nossa casa, nosso estádio, onde estamos acostumados e sabemos que teremos o apoio do nosso torcedor em massa nos deixa feliz. É a nossa oportunidade de começar bem o ano em casa”, afirmou o goleiro Weverton.

E a torcida do Palmeiras não vai ao Allianz Parque nesta quarta-feira apenas para apoiar o Verdão. No intervalo da partida, o meia-atacante Ricardo Goulart, que se recupera de cirurgia, será apresentado aos presentes na Arena.

Além da estreia da equipe de Luiz Felipe Scolari em casa, o duelo desta quarta será também o primeiro da maioria dos atletas que entrarão em campo como titulares. O atacante Carlos Eduardo e o meio-campista Moisés, que ficaram fora da lista de inscritos para a estreia do Paulistão, serão relacionados e devem ser titulares.

Além da dupla, Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luis e Zé Rafael também vestirão o manto pela primeira vez no ano. “Isso dá uma competitividade legal para todo mundo. Todos se sentem importantes e valorizados. Ano passado chegamos em todas as competições bem fazendo esse revezamento. Semifinal de Libertadores e Copa do Brasil, campeão brasileiro… e isso só se faz com elenco”, completou o goleiro, provável reserva nesta quarta.

Do outro lado, o Botafogo-SP tenta se recuperar do resultado decepcionante na estreia do Paulista. Assim como o Palestra, a equipe do interior também empatou por 1 a 1, em duelo contra o São Bento. O atacante Rafael Costa, porém, preferiu não ser tão crítico com a equipe.

“Pelo que criamos dentro do jogo foi um resultado bom, mas ainda não estamos 100%, sabemos disso, temos muito a melhorar e esperar o próximo jogo quarta-feira para que a gente possa estar melhor, que a bola possa entrar”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 23 de janeiro de 2019, quarta-feira

Horário: 21 horas (Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Moisés e Gustavo Scarpa; Felipe Pires, Carlos Eduardo e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

BOTAFOGO-SP:Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednei, Plínio e Pará; Leonan, Willian Oliveira, Diones e Renan Oliveira; Pimentinha e Rafael Costa (Bruno Moraes)

Técnico: Léo Condé