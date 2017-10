Verdão diminui valor de ingressos para duelo com o Bahia, no Pacaembu

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira os preços dos ingressos para o jogo contra o Bahia, dia 12 de outubro, quinta-feira, no Pacaembu. Os valores, reduzidos em relação ao clássico contra o Santos, são os mesmos do duelo frente ao Coritiba, o último do Verdão no Estádio Municipal.

A pré-venda para os sócios-torcedores começa nesta terça-feira, às 10h, no site do Avanti. O setor mais barato é o Tobogã, que custa R$ 40 (R$ 60 a menos do que a entrada mais barata no Palestra Itália). Já a Cadeira Coberta Azul é o local mais caro (R$ 100).

O duelo, o segundo seguido do Palmeiras como mandante, será realizado no Pacaembu por conta de dois shows musicais na casa alviverde em outubro. Nos dias 15 e 18, o local será palco dos shows de Paul McCartney e John Mayer, respectivamente. Assim, o confronto do dia 19, contra a Ponte Preta, também foi transferido para o estádio municipal.

Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra pela internet (em www.avantipalmeiras.com.br) até quinta-feira, quando terá início a comercialização para o público em geral pelo site www.futebolcard.com.

Com a derrota diante do Santos, o Palmeiras é o quatro colocado e está 12 pontos atrás do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a campo no dia 12 de outubro, quando enfrentará o Bahia, na Arena.

Os valores dos ingressos são:

Tobogã – R$ 40,00 [R$ 20,00 meia-entrada] Arquibancada Laranja – R$ 60,00 [R$ 30,00 meia-entrada] Arquibancada Verde – R$ 60,00 [R$ 30,00 meia-entrada] Arquibancada Amarela – R$ 60,00 [R$ 30,00 meia-entrada] Cadeira Laranja – R$ 70,00 [R$ 35,00 meia-entrada] Cadeira Descoberta – R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada] Cadeira Coberta Azul – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada] Arquibancada Visitante Lilás – R$ 60,00 [R$ 30,00 meia-entrada]