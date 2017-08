Palmeiras confirma as inscrições de Moisés e Deyverson na Libertadores

O Palmeiras já tem seus 30 atletas definidos para disputar a Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o clube confirmou Moisés e Deyverson como as duas últimas alterações na lista de relacionados para a sequência do torneio sul-americano.

Assim, Moisés e Deyverson poderão atuar nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em duelo de volta das oitavas de final contra o Barcelona de Guaiaquil, no Palestra Itália. Para que a dupla fosse inscrita, Léo Passos, jovem que estava na lista com a camisa 10, e Vitinho, que acertou empréstimo para o Barcelona B, deixaram a lista.

Curiosamente, a comissão técnica alviverde optou por deixar o volante Felipe Melo na lista de inscritos e retirar o jovem Léo Passos, que treina esporadicamente com os profissionais. Já o Pitbull, vem trabalhando em horários alternativos na Academia de Futebol até o acerto com um novo clube.

Uma alteração no regulamento da competição permitia aos clubes realizar até seis mudanças para as oitavas de final. O Palmeiras tinha enviado para a Conmebol na semana passada um ofício solicitando as últimas duas alterações, mas o site da entidade ainda não mostra o elenco atualizado. O prazo final para inscrições se encerra nesta segunda-feira, 48 horas antes do segundo duelo contra o Barcelona, às 21h45 (de Brasília) de quarta.

Agora, o Verdão já não poderá mais fazer alterações ao longo do torneio. As outras quatro mudanças a que tinha direito já foram feitas antes do primeiro jogo no Equador, quando Juninho, Luan, Bruno Henrique e Mayke foram inscritos nas vagas de Vitor Hugo, Vitão, Rafael Marques e Alecsandro.

Com a derrota por 1 a 0 na ida, o Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar contra o Barcelona de Guaiaquil. Para o confronto, 36 mil ingressos já foram vendidos e a expetativa é que o clube bate o recorde de público e renda nesta temporada.