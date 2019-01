Palmeiras bate o São Caetano e vence a segunda seguida no Paulistão

O Palmeiras venceu sua segunda partida consecutiva no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, o Verdão visitou o São Caetano no Anacleto Campanella e venceu por 2 a 0, com gols de Miguel Borja e Luan.

Com o resultado, o Maior Campeão do Brasil segue invicto na competição e lidera o Grupo B com sete pontos ganhos. Para seguir em busca de encerrar o jejum de 10 anos sem o título Estadual, a equipe de Felipão volta a campo na próxima quarta-feira, em duelo contra o Oeste, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri.

Confira o minuto a minuto do duelo

O Alviverde adotou postura diferente para o início de jogo no Anacleto Campanella em relação aos dois primeiros jogos pelo Campeonato Paulista. A opção de Felipão foi clara desde o primeiro minuto: pressionar o adversário para tentar abrir o placar rapidamente e, depois controlar a partida visando o preservar o físico neste início de temporada. E assim foi feito.

Aos 13 minutos, Moisés deu lindo lançamento do campo de defesa para Miguel Borja, que dominou bonito, ganhou do zagueiro no corpo e finalizou. A bola bateu no defensor e, mostrando categoria, o colombiano aproveitou a sobra, driblou o goleiro Jacsson e mandou para as redes.

A partir desse momento o Verdão se preocupou em controlar a bola e manter a posse. Moisés, atuando em sua posição favorita, como segundo volante, contribuiu bastante nesse sentido, mas o principal destaque da equipe foi Carlos Eduardo. Com Dudu muito marcado, o atacante, que fez sua estreia como titular, foi a válvula de escape palestrina no primeiro tempo.

Nos minutos finais, o São Caetano cresceu e criou uma boa chance em chute de fora da área de Rafael Marques, que exigiu boa defesa de Jaílson. Foi pouco, no entanto, para o Azulão chegar ao empate e, no intervalo, o técnico Pintado sacou Marquinhos e colocou Bruno Mezenga na equipe, deslocando Capa para a lateral-esquerda, sua posição de origem.

A alteração não melhorou o time mandante e o Palmeiras seguiu soberano em campo. Aos 10 minutos, os visitantes não ampliaram porque Carlos Eduardo foi fominha e tentou a finalização ao invés da tabela com Moisés, que ficou muito nervoso com a opção do companheiro.

Com 16 jogados, porém, Diogo Barbosa mostrou ao atacante como deveria ter feito. O lateral pegou rebote de escanteio do Verdão, tabelou com Dudu, invadiu a área e rolou para trás. Luan, como um camisa 9, chegou batendo firme de primeira e mandou para as redes.

Com o placar definido, Felipão sacou os exaustos Dudu e Carlos Eduardo para as entradas de Gustavo Scarpa e Felipe Pires. Antes do final, Borja ainda tentou seu segundo gol em lance que poderia ter tocado para Felipe Pires e nova jogada individualista impediu o placar mais elástico do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 X 2 PALMEIRAS

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Paulo (SP)

Data: 27 de janeiro de 2019, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro:Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes:Daniel Luis Marques e Bruno Salgado Rizo

Público: 7.584 pagantes

Renda: R$ 340.250,00

Cartões amarelos: Marquinhos e Bruno Mezenga (SÃO CAETANO); Moisés, Luan e Mayke (PALMEIRAS)

GOLS

PALMEIRAS: Borja, aos 14 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 16 da etapa final

SÃO CAETANO: Jacsson; Alex Reinaldo, Max, Joécio e Marquinhos (Bruno Mezenga); Vinicius Kiss, Pablo e Cristian (Ferreira); Diego Rosa, Capa e Rafael Marques (Minho)

Técnico: Pintado

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés (bruno Henrique) e Lucas Lima; Dudu (Gustavo Scarpa), Carlos Eduardo (Felipe Pires) e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari