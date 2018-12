Palmeiras assume a liderança isolada do ranking de clubes da CBF

A Diretoria de Competições da CBF (DCO) divulgou, nesta quarta-feira (5), o Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2019. Após a mais recente atualização da relação, o Palmeiras assume a primeira colocação de forma isolada com 16.914 pontos somados.

O segundo clube da lista é o Cruzeiro, que aparece com 15.822 pontos, uma diferença de 1.092 em relação ao Verdão. O Grêmio fecha o pódio com 14.936 pontos somados. A sequência da lista apresenta: Santos (14.682), Corinthians (14.208), Flamengo (13.850), Atlético-MG (13.352), Atlético-PR (11.380), Internacional (10.902) e Chapecoense (10.706).

Algumas equipes grandes do Brasil ficaram de fora do Top 10. Entre elas destacam-se o Botafogo, na 11ª colocação com 10.619. O São Paulo aparece logo na sequência com 111 a menos em comparação com o Glorioso. A dupla Fluminense e Vasco completam são os clubes seguintes da lista com 10.034 e 9.360, respectivamente.

A pontuação para a formação do ranking leva em consideração a participação das equipes nas competições disputadas nos últimos cinco anos. Para dar ainda mais dinamicidade a listagem, a instituição atribui pesos distintos para os cinco anos analisados, com o mais recente recebendo uma pontuação maior em relação ao anterior.

Além do ranking de clubes, a CBF também divulgou uma lista ranqueando as federações estaduais de nosso futebol. A melhor colocada é a Federação Paulista, com 87.253 pontos, 36.669 a mais que a Federação Carioca, que aparece na sequência. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina completam as cinco melhores, com 47.813, 39.165 e 34.400, respectivamente.