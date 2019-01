Orinho recebe proposta do Fluminense, mas quer ficar no Santos

Orinho recebeu proposta do Fluminense, mas recusou. A ideia do lateral-esquerdo é renovar o contrato com o Santos, a vencer no dia 31 de maio.

O Peixe fez uma proposta há cerca de um mês e a contraoferta dos representantes de Orinho ainda não foi respondida. A diferença salarial é grande, mas a vontade do lateral deve prevalecer.

Orinho tem o exemplo de Robson Bambu, seu amigo, para não querer sair. Titular no Alvinegro, o zagueiro foi para o Atlético-PR e lá atuará pelo time de aspirantes no Estadual.

O ala de 23 anos começou a temporada como titular com o técnico Jorge Sampaoli. Ele é o única da posição à disposição depois da saída de Dodô. O objetivo é aproveitar as chances para se firmar na equipe e não precisar recomeçar em outro clube.