Novo treinador do Cruzeiro, Rogério Ceni não reencontrará torcida do São Paulo neste ano

Considerado por muitos o maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni será o treinador do Cruzeiro no restante do Campeonato Brasileiro. E com a troca de equipe, o ex-goleiro evitou a possibilidade de um reencontro com a torcida tricolor na capital paulista.

No ano de 2018, Ceni disputou a Série B com o Fortaleza e não enfrentou o São Paulo. Já na atual temporada, o primeiro embate entre o clube e o ídolo ocorreu no Castelão, em Fortaleza, pelo primeiro turno do Brasileirão. Em partida com muita festa, os torcedores do tricolor, visitantes, se uniram aos do Leão para homenagear o técnico com mosaicos e bandeiras.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O duelo contra os cearenses em São Paulo ocorreria no segundo turno. De qualquer maneira, a partida seria fora do Morumbi, por conta de um show da banda Iron Maiden no estádio, marcado para a mesma data do confronto. No entanto, Rogério Ceni deixou o clube ainda na 14ª rodada da competição e o Cruzeiro, nova equipe do treinador, já jogou como visitante contra o Tricolor neste Brasileirão. No começo de junho, paulistas e mineiros empataram em 1 a 1 no Pacaembu.

Desse modo, o ex-jogador será novamente adversário do São Paulo apenas na 26ª rodada, em partida realizada no Mineirão, em Belo Horizonte. Assim, o esperado reencontro do ídolo com os são-paulinos como mandantes ficará para o ano que vem, caso Rogério permaneça na Raposa até o final da temporada.

Depois de grande passagem pelo Fortaleza, Rogério Ceni acertou com o Cruzeiro para substituir Mano Menezes, que deixou o time celeste após derrota para o Internacional na Copa do Brasil. Pelo Leão, o treinador conquistou a Série B do Brasileirão de 2018, o Campeonato Cearense de 2019 e a Copa do Nordeste de 2019.