“Novo Marcelo”, Arana é colocado na mira do Barcelona

O Barcelona estaria de olhos abertos sobre Guilherme Arana, destaque do Corinthians na atual temporada. O lateral, que já foi cotado como possível reforço de outros clubes europeus, como é o caso de Sevilla e Atlético de Madrid, poderia ingressar o elenco blaugrano já a partir de janeiro. É o que diz o jornal catalão Sport, que na publicação coloca o jovem de 20 anos como “Novo Marcelo”, em referência ao lateral esquerdo do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

O corintiano chegaria ao Camp Nou com a missão de fazer sombra ao titular Jordi Alba, algo que o francês Lucas Digne, contratado junto ao Paris Saint-Germain sob pedidos de Luís Henrique, ainda não foi capaz de fazer. “Sozinho” em um lado esquerdo carente desde a saída de Neymar, Alba estaria sofrendo com o desgaste físico e com a sobrecarga das jogadas do setor, necessitando de um reserva à altura no elenco.

A pretensão dos catalães é fechar com Arana já para a disputa da segunda metade da temporada, dado que o mercado invernal de transferências europeu abre no mês de janeiro. O contrato do jogador com o Corinthians se encerra em dezembro de 2019 e o presidente Roberto de Andrade promete dificultar sua saída antes disso. No entanto, os dirigentes do Barça acreditam que conseguirão chegar a um acordo até no máximo a janela de verão, em agosto, uma vez que 60% dos direitos do atleta pertencem a investidores, o que facilitaria a negociação.