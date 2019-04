No sub-17, Corinthians vence São Paulo com mesmo placar de final

Dois dias depois da decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo voltaram a se enfrentar. Desta vez, porém, pelo Brasileiro sub-17. E curiosamente o placar se repetiu a favor do Timão, que venceu o Tricolor por 2 a 1, em duelo disputado no Parque São Jorge, na tarde desta terça-feira.

Jogando em casa, o Corinthians partiu para cima e abriu o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Andrade recebeu na área e chutou entre as pernas do goleiro são-paulino.

O Tricolor respondeu prontamente e empatou ainda na primeira etapa. Aos 25 minutos, Juan recebeu na direita, tirou dois zagueiros do Timão e fuzilou o goleiro rival. No segundo tempo, o Corinthians retomou a dianteira no placar. Aos sete minutos, Cauê recebeu livre na área e bateu rasteiro para fazer 2 a 1.

Jogando com um a mais desde os 17 minutos, quando Adriano foi expulso, o São Paulo não soube aproveitar a superioridade numérica e parou na forte marcação do time mandante, que comemorou sua primeira vitória na competição.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança provisória do Grupo B do Brasileirão sub-17, com quatro pontos, um a mais que o São Paulo, terceiro colocado. Pela terceira rodada do torneio, o Timão encara o Flamengo no próximo dia 1, às 15 horas (de Brasília), fora de casa. Já o Tricolor recebe a Chapecoense em Cotia no mesmo dia e horário.