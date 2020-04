No Dia da Mentira, Dinei e Tupãzinho brincam com o Mundial do Palmeiras

O dia 1º de abril é popularmente conhecido como o Dia da Mentira. Para aproveitar a data, o ex-atacante Dinei, ídolo do Corinthians, resolveu provocar o rival Palmeiras. Nas redes sociais, ele brincou com a Copa Rio de 1951, conquista alviverde que é alvo de muita polêmica por ser reconhecida ou não como o título mundial.

O ex-jogador do Timão publicou uma foto junto com Tupãzinho, outro ídolo do clube alvinegro, segurando uma de Cachaça 51, fazendo referência ao título do Palmeiras. “O Palmeiras tem Mundial sim. 1º de Abril”, escreveu na legenda.

A brincadeira é comum entre os rivais da equipe alviverde, que afirmam que os palmeirenses não possuem a taça do mundial interclubes em sua galeria de troféus.

A conquista da Copa Rio veio no dia 22 de julho de 1951, após vitória sobre a Juventus, da Itália, na decisão. O reconhecimento como primeiro o campeonato mundial da história divide opiniões entre dirigentes da própria Fifa, entidade máxima do futebol. Atualmente, o Verdão utiliza uma estrela vermelha no uniforme para lembrar da competição.