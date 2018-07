Neymar se classifica para final em torneio de pôquer

Jogando na última segunda-feira e nesta terça-feira, em um total de mais de 16 horas, Neymar está entre os nove melhores dentre 288 inscritos no torneio “High Roller” do Campeonato Brasileiro de Pôquer. A grande decisão acontece nesta quarta-feira às 14h00 (horário de Brasília), em São Paulo.

O craque do Brasil e do Paris Saint-Germain fez a inscrição na tarde de segunda-feira para uma mesa com o alto nível do pôquer e não decepcionou. O jogador, que é um amante da modalidade, mostrou que segue em evolução.

Gabriel Jesus, companheiro de Neymar na Seleção Brasileira e atacante do Manchester City, da Inglaterra também foi presença no evento. No entanto, não obteve o mesmo êxito que seu colega e acabou eliminado.