Neymar recebe apenas 15 votos de especialistas no “The Best”

Neymar pode ser um dos principais ícones do futebol mundial, no entanto, na visão dos treinadores e capitães de todas as seleções do planeta, o craque brasileiro ainda precisa evoluir para chegar no nível de Cristiano Ronaldo e Messi. O camisa 10 do Paris Saint-Germain recebeu o voto de melhor jogador da última temporada de apenas 15 eleitores, encerrando a disputa com 6,97% dos pontos, pouco mais que Gianluigi Buffon, que somou 6,82% dos pontos.

Nem mesmo o técnico Tite colocou o brasileiro no topo da sua lista. O treinador da Seleção Brasileira escolheu Cristiano Ronaldo como melhor jogador da última temporada, Neymar em segundo e Lionel Messi em terceiro.

Ao contrário do comandante da seleção canarinho, Daniel Alves, o capitão, embora Tite tenha adotado o revezamento da faixa, deu mais moral para seu companheiro no PSG. O lateral-direito votou em Neymar na primeira colocação, Lionel Messi, em segundo, e Cristiano Ronaldo, em terceiro.

Uma parte dos que seguiram a mesma linha de raciocínio de Daniel Alves foi brasileira. Marcos Falopa, treinador das Ilhas Virgens, Joaquim Francisco Filho, comandante das Ilhas Maurício, e Leonardo Vitorino, técnico do Camboja, foram os “professores” brazucas admiradores do futebol do craque do PSG.

Confira todos os eleitores que escolheram Neymar como melhor jogador da última temporada na votação para o prêmio “The Best”, da Fifa:

Ildefons Lima Sola – capitão de Andorra

Daniel Alves – capitão do Brasil

Ayovi – capitão do Equador

Balazs Dzsudzsak – capitão da Hungria

Randy Poleon – capitão de Santa Lúcia

Mbwana Samatta – capitão da Tanzânia

Lucas Alcaraz Gonzales – técnico da Argélia

Marcos Falopa – técnico das Ilhas Virgens

Leonardo Vitorino – técnico do Camboja

Theodore Whitmore – técnico da Jamaica

Nicolas Dupuis – técnico de Madagascar

Joaquim Francisco Filho – técnico das Ilhas Maurício

Mohammed Kenadid – jornalista de Djibout

Michael Sium – jornalista da Eritreia

Crofton Utukana – jornalista das Ilhas Salomão