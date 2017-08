Neymar estreia com gol e assistência em vitória do PSG contra o Guingamp

Neymar teve uma ótima estreia pelo Paris Saint-Germain neste domingo, contra o Guingamp, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Francês. Após criar boas chances no primeiro tempo, a equipe de Neymar só construiu o resultado na segunda etapa, com um gol e uma assistência do brasileiro, vencendo pelo placar de 3 a 0 e conquistando a segunda vitória consecutiva na competição.

Apesar da estreia do jogador mais caro do mundo, quem começou melhor na partida foi o Guingamp. Com boas chegadas pelas laterais do campo, o time da casa, empurrado pela sua torcida, assustou os torcedores do PSG, que jogou com sua camisa reserva, da cor amarela, em homenagem ao Brasil.

A equipe parisiense logo tomou as rédeas da partida e começou a ditar a ação do confronto. A primeira grande chance veio aos 14 minutos da etapa inicial: após receber passe na esquerda, o atacante uruguaio Cavani limpou e chutou cruzado. O goleiro Johnsson fez boa defesa com os pés. O Guingamp tentou puxar o contra-ataque no lance seguinte, mas parou no setor defensivo do adversário.

O primeiro chute de Neymar como jogador do futebol francês aconteceu na marca dos 19 minutos. Após receber bola no meio de campo, o brasileiro avançou pelo setor, limpou dois defensores e chutou de fora da área. A bola passou por cima do gol de Johnsson e não ofereceu perigo para o arqueiro.

Com grande superioridade na posse de bola, o PSG pressionava a defesa do adversário e ditava o ritmo ofensivo da partida, mas não conseguia chegar ao gol. A melhor oportunidade do primeiro tempo saiu justamente dos pés de Neymar: após cruzamento perfeito do brasileiro, o zagueiro Marquinhos cabeceou livre na área e acertou o travessão.

O domínio do time de Paris passou a ficar mais intenso: dois minutos depois da bola na trave, Cavani cobrou falta forte, em cima do goleiro Johnsson, que espalmou para a linha de fundo. Aos 38, Di María recebeu boa bola pela direita, mas não conseguiu finalizar para o gol.

A boa movimentação ofensiva permaneceu até o final do primeiro tempo. Apesar do grande volume de jogo no ataque, o Paris Saint-Germain não conseguiu sair do zero na etapa inicial da partida.

O segundo tempo começou com um bom ataque do Guingamp. Logo aos dois minutos, após roubo de bola, o capitão Briand rolou para Didot, que chutou da entrada da área. A bola passou raspando pela trave esquerda do gol, assustando o goleiro Areola.

Entretanto, quem abriu o placar foi o PSG, mas não da maneira que todos esperavam. Após pressão na área do Guingamp, o zagueiro da equipe, Ikoko, recuou para o goleiro sem olhar. Johnsson, que não estava posicionado para receber o passe, até tentou salvar o lance, mas ela morreu no fundo das redes, em um gol contra bizarro.

O lance pareceu ter dado um gás maior para a equipe da capital francesa, que passou a atacar com mais volume na etapa final de jogo. Cavani recebeu na área e bateu no meio do gol, para defesa do goleiro adversário. Cinco minutos depois, o atacante recebeu passe pela direita, mas chutou por cima da meta.

O uruguaio só encontrou o fundo das redes aos 16 minutos. Neymar deu um lindo passe, nas costas da defesa, para Cavani ficar cara a cara com o goleiro. O atacante apenas tirou de Johnsson e bateu colocado, no canto esquerdo, ampliando a vantagem do Paris-Saint Germain na partida.

Aos 37 minutos, foi a vez do astro brasileiro marcar. Após jogada confusa na área, a zaga do Guingamp não afastou a bola e Cavani pegou a sobra. O centroavante driblou pela esquerda, avançou pela lateral e apenas rolou para Neymar concluir para o gol, sem dificuldades, fechando o placar em 3 a 0 e decretando a vitória do PSG.

O próximo jogo do Paris Saint-Germain será no domingo que vem, pela terceira rodada do Campeonato Francês, quando a equipe de Neymar enfrenta o Toulouse, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Já o Guingamp vai até o Allianz Riviera enfrentar o Nice, time de Dante e Balotelli, no próximo sábado.