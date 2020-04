Neymar e Lucas Lima treinam juntos na quarentena e preparador explica rotina

O futebol brasileiro e o futebol francês estão paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus, mas Neymar e Lucas Lima seguem treinando para manter a forma na quarentena. Amigos pessoais, os jogadores de PSG e Palmeiras estão trabalhando juntos, sob a orientação do preparador físico Ricardo Rosa.

“Principalmente agora, nesse período de quarentena, tenho de variar ao máximo os tipos de treinamentos que fazemos. A importância da continuidade desse trabalho é a criação dessa confiança, além do respeito que temos um por outro, que faz com que ele confie no que eu falo”, contou Ricardo, que já trabalha há 10 anos com Neymar.

“É necessário entender o ambiente que esse atleta vive. Existe a pressão das competições, então eu tento me adequar a uma rotina em que eu também não me torne uma pressão. Procuro aliviar essa pressão, fazendo o controle das cargas de treinamento e o controle da alimentação”, explicou.

“O Rica é meu parceiro no futebol e na vida. Já trabalhamos há muitos anos juntos então ele sabe exatamente o tipo de trabalho que preciso fazer para estar na melhor condição possível em dia de jogo”, contou Neymar.

Parceiro palmeirense

Lucas Lima vem treinando junto com Neymar diariamente. Segundo o preparador, o trabalho em dupla é melhor para preservar a condição física dos atletas e gerar mais motivação. “Fazer isso tudo sozinho, para o Neymar, seria um pouco cansativo. Com o Lucas, a coisa fica mais prazerosa e um acaba ajudando o outro”, contou Ricardo.

Buscando espaço no time titular do Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, o meio-campista também espera se beneficiar da experiência. “Fico feliz em poder treinar com o Rica e o Neymar. Os dois são profissionais em alto nível e, com certeza, também me ajudarão a retornar com um bom ritmo de jogo”, contou Lucas.

Rotina

Sem contar com os centros de treinamentos habituais, Neymar e Lucas Lima usam as instalações do condomínio do preparador para realizar as atividades. O espaço conta com uma grande área para andar de bicicleta, quadra para futevôlei, academia e aparelhos que podem ser usados, desde que as regras do distanciamento sejam respeitadas.

A rotina dos jogadores consiste em café da manhã, primeira sessão de treinamento, descanso e, ao longo do dia, trabalhos lúdicos, que acabam fazendo com que eles gastem energia durante o dia. Em alguns casos, treinos específicos e gerais são divididos em dois períodos.

“Não saber quando voltar dá uma ansiedade. Estou com muita saudade de jogar, de competir, do ambiente do clube, dos meus companheiros do PSG. Saudade do futebol, mesmo! Tenho certeza de que a torcida também quer ver todos de volta ao campo, o quanto antes. Espero que a decisão saia o mais rápido possível”, encerrou Neymar.