Ídolo do Barcelona cobra explicação de Neymar sobre futuro

Carles Puyol é um dos maiores ídolos da história do Barcelona e sempre uma fonte para falar de assuntos que dizem respeito ao clube pelo qual jogou como profissional de 1999 até 2014, ano em que encerrou sua carreira como atleta. Em entrevista concedida ao jornal espanhol Marca, o multicampeão falou sobre a grande polêmica do momento: a situação envolvendo a transferência ou não de Neymar para o Paris Saint-Germain.

O ex-capitão do clube foi incisivo ao falar sobre a indefinição do brasileiro. “Neymar é quem tem que falar e dar alguma explicação sobre o que quer fazer”, comentou o ídolo.

“Eu não posso controlar o que ele faz e, por isso, não me importo tanto nesse sentido. Ele (Neymar) é um dos melhores do mundo e creio que esteja bem no Barcelona, mas é ele quem tem que tomar a decisão da sua vida. Não sou responsável pelo clube, então não sei qual foi a decisão do jogador”, afirmou Puyol na entrevista.

A negociação do brasileiro com o clube francês é tema recorrente para quem vive no dia a dia do clube espanhol. O zagueiro Piqué já teve de se explicar durante a semana por uma postagem com as palavras “Se queda”, sinalizando uma possível decisão de Neymar, mas depois teve de explicar que aquilo se tratava apenas de uma vontade do grupo, de maneira geral.

A questão do amor à camisa também foi assunto na entrevista com o ex-zagueiro. Puyol concluiu que o futebol mudou muito ao longo do tempo, mas existem jogadores que mantém esse sentimento de jogar por um único clube. “O futebol passou e passa por mudanças, mas ainda há casos em que esse sentimento permanece: Messi, Busquets, Iniesta. O amor à camisa existe, mas hoje depende de outros fatores”, concluiu Puyol.

Quando perguntado sobre a renovação de Messi, o ex-companheiro do argentino se mostrou muito feliz e indicou que é um acordo benéfico tanto para jogador, quanto para o clube catalão.

O Barcelona entra em campo neste sábado para enfrentar o Real Madrid. A partida começa às 20h30 (de Brasília), válida pela Champions Cup, torneio preparatório realizado nos Estados Unidos.