Neymar admite falta de maturidade do PSG, mas alerta: “Nada é impossível”

Os primeiros 90 minutos do duelo mais esperado da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Paris Saint-Germain não foram nada bons para Neymar e seus companheiros. Depois de perder diversas chances ainda enquanto o placar estava em igualdade, os franceses foram dominados nos minutos finais e acabaram com a desvantagem de 3 a 1 para o jogo da volta, em Paris.

Depois de abrir o placar no primeiro tempo e ver o Real Madrid empatar de pênalti, a volta para o intervalo marcou um jogo equilibrado até a parte final. Nos últimos 10 minutos, porém, os merengues conseguiram marcar duas vezes e saíram com a vantagem. Na zona mista, Neymar lamentou a desatenção e a falta de “maturidade do time francês”.

“Acredito que pecamos em alguns momentos. Não tivemos tranquilidade e nem maturidade na segunda metade do segundo tempo. Faltou um algo mais para nossa equipe e agora temos de ajeitar algumas coisas. Não fizemos uma partida ruim, mas temos que melhorar se quisermos passar do Real e chegar na próxima fase”, disse Neymar.

Protagonista ao lado de Cristiano Ronaldo, Neymar viu o português marcar dois gols e sair de campo como o principal jogador do duelo. Apesar da atuação apagada, o brasileiro é lembrado como o responsável pela “remontada” do Barcelona sobre o próprio PSG, quando os catalães fizeram 6 a 1 depois de perder por 4 a 0 no primeiro jogo. O feito, segundo o atacante, pode ser repetido já que a desvantagem é menor.

“Acho que está difícil, mas nada é impossível no futebol. Ano passado passei uma situação muito pior e conseguimos passar. Espero que possa fazer um jogo melhor, que a gente possa conseguir avançar”, comentou o camisa 10 do PSG.