Najila é alvo de acusação após dizer que polícia está “comprada”

A Polícia Civil de São Paulo registrou um boletim de ocorrência na noite da última terça-feira contra a modelo Najila Trindade, por difamação. O procedimento foi feito após a modelo que acusa Neymar de estupro declarar, em entrevista ao canal SBT, que a corporação está “comprada”.

Na entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Najila foi questionada sobre o destino do tablet em que, segundo ela, está armazenado um vídeo que comprovaria a agressão do astro do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira.

A modelo garante que o seu apartamento foi invadido e o tablet roubado. Contudo, na perícia realizada no local constam apenas digitais de Najila e de sua empregada. Questionada sobre isso, ela disse: “É, mas a polícia está comprada, né? Ou não? Ou estou louca?”.

No documento lavrado contra a modelo, a Polícia se defende: “Desta feita, analisando o teor das declarações de Najila à imprensa, sobretudo quando questionada acerca das digitais colhidas na porta de seu apartamento, verifico ter sido maculada não só a honra da Polícia Civil como instituição […], mas, sobretudo a honra objetiva dos servidores lotados no IIRGD [Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt], responsáveis pela coleta do material papidatiloscópico [sic], escreveu o delegado Fernando Bessa, da 6ª Delegacia Seccional, responsável pela investigação do caso Neymar.

Caso os policiais que trabalharam na coleta de digitais no imóvel da modelo optarem por fazer uma representação contra ela, Najila deverá ser convocada para prestar depoimento.