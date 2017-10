Moisés explica comemoração especial após gol pelo Palmeiras

O Palmeiras venceu o Grêmio por 3 a 1 neste domingo, e Moisés anotou o segundo tento alviverde na partida. Na comemoração, o camisa 10, após abraçar os companheiros, celebrou imitando uma tacada de golfe e, depois do confronto, o Profeta explicou a celebração.

“É um esporte que eu aprendi a gostar. Fui na casa de um amigo e ele joga. Fui em um campo com ele, falei que vou aprender, achei muito legal o esporte, aí resolvi comemorar assim para homenageá-lo”, explicou. “Espero continuar fazendo gols, aí vou pensar em comemorações (risos)”.

Após um primeiro tempo sem gols, Dudu abriu o placar para o Verdão logo aos três minutos. Assim, usando a marcação por zona, o Alviverde passou a se fechar em seu campo e aguardar pela melhor oportunidade de um contra-ataque, que veio logo aos nove minutos. Dudu roubou a bola ainda no campo de defesa e avançou pela esquerda com Borja. Próximo à área, o camisa 7 rolou para o centroavante, que acertou um chutaço de canhota. Paulo Victor espalmou e Moisés pegou a sobra, acertando o travessão antes de ampliar a vantagem.

“Essa vitória mostra o nosso crescimento dentro da competição. Sabemos que deixamos a desejar no começo e no meio do campeonato, mas é importante terminar bem. Começamos a criar uma forma de jogar, todos entendendo rápido as ideias do Alberto. Ficamos felizes por vir aqui e ganhar de uma equipe de qualidade, mesmo sendo jogadores reservas”, completou.

Com o triunfo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians, que visita o Botafogo na noite desta segunda-feira. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).