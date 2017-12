Moisés elogia Lucas Lima e se dispõe a atuar em qualquer função em 2018

Presente na 14ª edição do Troféu Mesa Redonda, gravado na noite desta terça-feira, na Fundação Cásper Líbero, Moisés deixou de lado o passado provocador de Lucas Lima com o Palmeiras. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o meia teceu elogios ao novo companheiro, falou sobre seu posicionamento em campo para 2018 e preferiu não palpitar sobre o número que será usado pelo ex-santista.

“Jogador de muita qualidade. Quando estava no Santos defendia as cores, por isso falou algumas situações. Será muito bem recebido e tenho certeza de que irá nos ajudar”, disse o camisa 10, que preferiu não responder sobre o número que será utilizado por Lucas Lima.

Ao contrário da campanha do título brasileiro de 2016, quando Moisés foi frequentemente usado por Cuca como segundo volante ao lado de Tchê Tchê – e com Cleiton Xavier armando a equipe -, neste ano o palmeirense foi o responsável pela criação e jogadas do Verdão. Para 2018, o camisa 10 não se preocupa em que posição poderá ser utilizado em virtude da chegada de Lucas Lima.

“Não é problema nenhum a chegada do Lucas Lima. Eu jogo em todas as funções do meio-campo então isso a gente vai deixar a critério do Roger escolher a posição, quais serão os atletas titulares. A nós só cabe trabalhar”, completou.

Além de Lucas Lima, o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) já foram contratados. O goleiro Weverton (Atlético-PR) pode ser anunciado em breve.

Derrotado pelo Atlético-PR em Curitiba na tarde de domingo, o Palmeiras encerrou o Campeonato Brasileiro com 63 pontos ganhos, nove atrás do campeão Corinthians. Da CBF, como premiação pela performance no torneio nacional, receberá R$ 11,3 milhões.