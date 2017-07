Moisés agrada em nova oportunidade de substituir Guilherme Arana

Criticado por torcedores nas oportunidades que recebeu ao longo da temporada, o lateral esquerdo Moisés agradou como substituto do prata da casa Guilherme Arana no frustrante empate por 2 a 2 com o Atlético-PR, neste sábado, em Itaquera. Ele acertou um cruzamento para o primeiro gol do centroavante Jô e não chegou a comprometer defensivamente.

“O que falta para o Moisés é ritmo de jogo, assim como para os outros que não vêm jogando. Ele é um jogador de força, de boa chegada ao ataque. Estamos muito satisfeitos com ele. Se tiver sequência, vai crescer. O problema é que o Guilherme Arana está jogando muito”, defendeu o técnico Fábio Carille, minimizando a dificuldade na marcação que Moisés demonstrou, por exemplo, no empate por 1 a 1 com o colombiano Patriotas, pela Copa Sul-Americana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Assim como os seus companheiros, o lateral esquerdo que esteve emprestado ao Bahia na temporada passada evitou lamentar demasiadamente a igualdade deste fim de semana. O Corinthians sofreu o último gol da partida nos minutos finais, quando o zagueiro Balbuena desviou um chute despretensioso do meio-campista Otávio.

“Não fizemos uma partida ruim, mas, infelizmente, tomamos o gol em uma infelicidade. Continuamos com uma boa vantagem no campeonato. Vamos descansar para buscar os três pontos no próximo jogo”, pregou Moisés.

Com 15 partidas a serviço do Corinthians, Moisés não deverá ajudar a equipe a buscar os três pontos no próximo jogo. O elogiado Guilherme Arana voltará de suspensão e será reforço contra o Avaí, na noite de quarta-feira, na Ressacada.