Mirassol recebe o Ituano para tentar se reerguer no Paulistão

Lanterna do grupo D, o Mirassol recebe o Ituano, no Estádio Municipal de sua cidade, no próximo domingo, às 10h, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Sem vencer há dois jogos, os donos de casa vão em busca de reabilitação na competição.

Após derrota por 2 a 0 para o Palmeiras e empate por 0 a 0 diante do Bragantino, o Mirassol se afundou na lanterna do grupo. Com seis pontos ganhos, cinco a menos que o líder Santos, a equipe busca uma reabilitação para ainda sonhar com uma classificação para a próxima fase. Para o meia Rodolfo, o que falta ao time é um pouco mais de sorte.

“Empenho não está faltando. Somos um dos times que mais tem trabalhado. Acho que está faltando um pouco de sorte. A única partida que fomos mal foi contra o São Paulo“, disse.

O Ituano vive situação menos conturbada. Em terceiro lugar do grupo A com sete pontos, um a menos que o vice-líder Bragantino, a equipe sofreu a primeira derrota na última partida, diante do Botafogo-SP. Antes disso, eram quatro empates e uma vitória. Para o zagueiro Leo, a derrota no último jogo não foi justa, mas o jogador fez questão de já colocar o foco da equipe no próximo duelo.

“Eu achei que foi falta no lance do gol, mas quem sou eu para julgar? Temos de levantar a cabeça, pois já tem jogo importante, não dá nem para respirar que já tem outro jogo”, declarou.

Botafogo visita o São Bento visando a liderança do grupo D

Também no domingo, às 19h30, o Botafogo-SP visita o São Bento no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O destaque do duelo é a boa fase das duas equipes, vice-líderes de seus respectivos grupos

Apesar do empate com a Ponte Preta na última partida, o Botafogo vem embalado. Com 10 pontos ganhos, um a menos que o líder Santos, a equipe pode assumir a primeira colocação do grupo D caso o Peixe não vença o São Paulo no Morumbi.

O jogo, no entanto, não promete ser fácil. Depois de três rodadas sem vencer, o São Bento derrotou o Corinthians por 1 a 0 em Itaquera, e também vem embalado para tentar encostar no líder do grupo C, Palmeiras. Após a vitória sobre o Timão, o treinador Paulo Bento elogiou a equipe e chegou a dizer que o resultado poderia ser maior.

“Fizemos o gol relativamente cedo e soubemos controlar os momentos de dificuldades que tivemos no jogo. Soubemos sofrer e tivemos duas chances reais no contra-ataque para ampliar. As coisas aconteceram da maneira como treinamos durante a semana… Fomos muito bem na aplicação tática e poderíamos ter saído com um placar maior”, disse.