Mesmo preocupado com erros, Carille nega má atuação na Vila

O técnico Fábio Carille reconheceu que o Corinthians errou muitos passes e finalizou mal neste domingo, na Vila Belmiro. Ainda assim, defendeu a atuação da sua equipe na derrota por 2 a 0 para o Santos.

“Não concordo que tenhamos jogado mal. Fizemos um bom jogo, criando oportunidades. Os gols do Santos aconteceram em erros nossos. Já vim várias vezes à Vila e não consegui jogar como hoje, triangulando, indo ao fundo. Infelizmente, o resultado foi adverso”, argumentou.

É difícil, contudo, elogiar o que o líder do Campeonato Brasileiro tem feito no segundo turno. A derrota para o Santos foi a terceira em quatro jogos – as duas anteriores ocorreram contra adversários que lutam contra o rebaixamento, Vitória e Atlético-GO, em casa. Na única vitória, o time sofreu para fazer 1 a 0 sobre a Chapecoense nos minutos finais.

“Não é questão de queda de rendimento. Ganhamos jogos no primeiro turno em que não fomos superiores, como contra o Grêmio. Agora, o único em que não jogamos bem foi contra o Vitória, em que não merecemos o resultado. Devemos ter mais atenção e concentração para voltar a vencer”, continuou a amenizar Carille.

Não tem faltado só atenção ao Corinthians. O time está errando muitos passes e finalizações, como o próprio Carille observou mais de uma vez.

“Hoje, o principal fator para a derrota foram os erros de passe. E estamos trabalhando muito a parte ofensiva. Quem acompanha o nosso dia a dia vê isso. Vamos continuar tentando melhorar. Às vezes, você tem uma oportunidade e precisa fazer o gol”, disse o técnico, certamente pensando na bola que o atacante paraguaio Romero chutou em cima do goleiro santista Vanderlei, nesta tarde.