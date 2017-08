Mesmo após empate, Róger Guedes ainda fala em título, mas foca no G4

A fase do Palmeiras é horrível. Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Verdão definiu como objetivo conquistar o título do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada da segunda metade do torneio, porém, cedeu o empate ao Vasco aos 42 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira. Para o líder Corinthians, a distância é de 14 pontos com um jogo a mais, mas Róger Guedes segue falando na possibilidade de ser campeão.

“A gente sabe que a gente deixou a desejar na largada do Brasileiro. Sabemos que quando um time se distancia no primeiro turno, é forte candidato ao título. Ainda tem muitos jogos pela frente, sabemos que o título é difícil, mas não vamos abandonar. Nosso objetivo é o G4”, disse o atacante.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália. Já o Vasco visita o Bahia no mesmo dia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.