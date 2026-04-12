Mesa Redonda analisa Derby direto da Neo Química Arena

Neste domingo, às 21h, a TV Gazeta exibe mais uma edição do Mesa Redonda, com foco na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque é o clássico entre Corinthians e Palmeiras, direto da Neo Química Arena.

A equipe da emissora entra ao vivo com as principais informações do Derby e as primeiras impressões do técnico Fernando Diniz no comando do Corinthians.

O programa também repercute a partida entre Santos e Atlético-MG, na Vila Belmiro, em meio às discussões sobre as condições físicas de Neymar visando a Copa do Mundo.

Outro destaque é o confronto entre Vitória e São Paulo, importante para as pretensões do Tricolor na competição.

Sob o comando de Osmar Garraffa, Muller, Paulo Sérgio e Alex Muller, a edição contará com os convidados André Galvão, do SBT e da rádio TMC, e o ex-jogador Basílio, ídolo do Corinthians.

Segundo o site NaTelinha, a edição do último domingo registrou pico de 1,5 ponto no Ibope e garantiu o quarto lugar na audiência, empatando com a Band.

O Mesa Redonda vai ao ar ao vivo às 21h, pela Gazeta e também nas plataformas digitais da emissora.

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