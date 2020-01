Técnico Felipe Conceição deixa o América-MG para assumir o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino deve oficializar em breve seu novo treinador para a sequência da temporada 2020. Neste sábado, o América-MG divulgou que o técnico Felipe Conceição comunicou a saída do clube justamente para assumir a equipe paulista.

O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro estava sem comandante desde a polêmica saída de Antônio Carlos Zago para o Kashima Antlers, do Japão. No empate contra o Santos, na estreia do Paulistão, o Red Bull Bragantino foi dirigido pelo interino Vinícius Munhoz.

Segundo informações do América-MG, o time de Bragança Paulista irá arcar com a multa rescisória de Felipe Conceição.

Confira o comunicado do América sobre a situação de Felipe Conceição:

“O América Futebol Clube informa que Felipe Conceição não é mais técnico do Clube. Neste sábado, Felipe comunicou à diretoria americana que aceitou uma proposta do Red Bull Bragantino-SP e pediu demissão. Como o contrato de Felipe Conceição está em vigor, a equipe paulista terá de arcar com a multa rescisória prevista no vínculo.

Felipe chegou ao América em julho de 2018, como auxiliar técnico. Um ano depois, em julho de 2019, ele assumiu o comando da equipe. Foram 30 jogos, com 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas.”