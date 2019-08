PSG pediu que Real incluísse Vinicius Jr no negócio por Neymar, diz jornal

A novela Neymar segue longe de ter um desfecho, e após uma reunião sem acordo entre Paris Saint-Germain e Barcelona, o Real Madrid voltou a ser um possível destino para o brasileiro. E, de acordo com o jornal espanhol As, a negociação com os merengues poderia ser facilitada caso Vinicius Junior entrasse como moeda de troca.

Segundo o veículo, as conversas entre PSG e Real Madrid começaram ainda na semana passada, e o clube francês, por meio do diretor esportivo Leonardo, pediu que Vinicius Junior fosse incluído na negociação. A diretoria merengue, contudo, teria descartado essa opção de forma imediata.

Ainda de acordo com a publicação, Leonardo gostaria de ter o ex-jogador do Flamengo pois o vê como uma espécie de “anti-Neymar”. Ou seja, um jogador que, além de ter um grande potencial, demonstra um bom comportamento dentro e fora de campo.

O Real Madrid, contudo, não vê com bons olhos a saída de Vinícius Junior. Além disso, o jovem já declarou que gostaria de jogar ao lado de Neymar, e por isso, deixar o clube durante uma iminente chegada do atual camisa 10 do PSG não seria uma opção.