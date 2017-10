Palmeiras contrata “Di María” de Osasco para reforçar o sub-17

Di María é do Palmeiras. Não se trata, porém, do craque argentino do Paris Saint-Germain, mas de Guilherme Vieira, meia-atacante de 17 anos e chega ao Verdão contratado junto ao Audax.

No clube de Osasco, Guilherme Vieira, que irá atuar pela equipe sub-17 do Alviverde, ganhou o apelido de Dia María por conta de sua semelhança física com o argentino. A alcunha foi dada pelo presidente do clube e ex-jogador Vampeta.

O atacante vinha sendo observado pelo Palmeiras desde a categoria sub-15. Neste ano, pelo Campeonato Paulista sub-17, anotou 17 gols, mesmo número do destaque palmeirense na categoria, Anibal Gabriel, que tem nacionalidade paraguaia.

O paraguaio, inclusive, anotou o gol de empate e virada no triunfo de sua seleção contra a Nova Zelândia, pelo Mundial da categoria. Além dele, o Palmeiras tem o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o meia Alanzinho atuando no torneio.