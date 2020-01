Neymar despenca na lista de jogadores mais valiosos e fica atrás de três brasileiros

Nesta terça-feira, o Centro Internacional do Estudo do Esporte (CIES) divulgou uma pesquisa que colocou Neymar como o quarto jogador brasileiro mais valioso do mundo. À frente do craque do Paris Saint-Germain estão Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison, nesta ordem.

Levando em consideração apenas as cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha), o instituto da Suíça analisa fatores como idade, posição, contrato, minutos jogados, gols, resultados no clube e atuações pela seleção.

As três primeiras colocações contemplam os mesmo nomes da última lista. Abaixo de Mbappé, do PSG, estão Salah, do Liverpool, e Sterling, do Manchester City. Considerando as 10 primeiras posições, Rashford, do Manchester United, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão, são as novidades.

Em 2018, Neymar foi eleito o terceiro jogador mais valioso do mundo. No novo ranking, o camiseta 10 de Seleção Brasileira é o 17º da lista. O atacante teve uma desvalorização €24,3 milhões, aproximadamente R$ 110 milhões.

Confira o top 10 de brasileiros mais valiosos do mundo, em euros:

1º Gabriel Jesus – 115,6 milhões de euros

2º Roberto Firmino – 111,5 milhões de euros

3º Richarlison – 104 milhões de euros

4º Neymar – 100,4 milhões de euros

5º Philippe Coutinho – 93,5 milhões de euros

6º Alisson – 87,6 milhões de euros

7º Rodrygo – 87,1 milhões de euros

8º Vinicius Júnior – 84,5 milhões de euros

9º Fabinho – 83,6 milhões de euros

10º Arthur – 75,8 milhões de euros

