Monitorado pelo São Paulo, Ganso deixa Amiens e tenta liberação

O meia Paulo Henrique Ganso não joga mais pelo Amiens, da França. A decisão foi tomada em reunião nesta quarta-feira entre seu agente, o empresário Giuseppe Dioguardi, e dirigentes do clube europeu.

“Foi informado que Ganso não queria seguir no Amiens, onde jogou poucos minutos desde o início da temporada”, afirmou uma pessoa próxima da diretoria da equipe francesa.

Emprestado pelo Sevilla em agosto, Ganso fez apenas 13 partidas pelo Amiens, sendo titular em apenas seis deles. Por isso, ele cogita voltar ao Brasil. O clube francês está na 17ª colocação do campeonato liderado pelo Paris Saint-Germain e em seu último compromisso sequer relacionou o meio-campista, que assistiu de casa a derrota para o Guingamp por 2 a 1.

O empréstimo ao Amiens se encerraria no fim de junho de 2019. O próximo passo, portanto, é o jogador buscar a liberação junto ao Sevilla, com quem tem vínculo até junho de 2021.

Aos 29 anos, Ganso tem ofertas da China e de clubes brasileiros. O jogador, inclusive, tem a situação monitorada pelo São Paulo, por quem atuou entre 2012 e 2016. O Flamengo também seria um dos interessados.

Sob a gestão de Rodolfo Landim, que já prometeu um maior engajamento no futebol, o Rubro-Negro da Gávea deve atuar de forma agressiva nesta janela de transferências, já que conta com um alto poder de investimento.

Ciente da forte concorrência no mercado, o Tricolor analisa com cautela a possibilidade de fazer uma proposta. Há, de fato, a intenção de contratar um meia para rivalizar com Nenê, mas a ideia inicial é de que esse jogador tenha características diferentes das de Ganso, tendo em vista o estilo de jogo proposto pelo técnico André Jardine.