Michael despista sobre futuro em gigantes de São Paulo: “Não tem cor, gosto de todas”

Logo na sua primeira temporada no Brasileirão, Michael já mostrou que tem potencial para jogar nas equipes mais tradicionais do país. Após especulações de que o Corinthians estaria interessado, o Palmeiras entrou no páreo. Neste domingo, o atacante do Goiás participou de um evento em São Bernardo do Campo e despistou a respeito do seu futuro.

“Não tem cor, gosto de todas, agradeço o carinho de todos, que Deus abençoe a todos”, respondeu o jovem de apenas 22 anos durante o Reis do Drible, evento exibido pela TV Globo.

Com 15 participações em gols neste Campeonato Brasileiro, Michael foi fator determinante para garantir a vaga do Goiás na próxima Copa Sul-Americana. Questionado a respeito do torneio intercontinental que vai disputar, ele não titubeou.

“Vou jogar Sul-Americana, classificamos em décimo lugar”, completou.

