Liverpool ouve não do Monaco após oferecer R$ 265 milhões por meia

Já trabalhando em uma possível saída de Philippe Coutinho, o Liverpool teve recusada uma proposta milionária por um dos destaques da última temporada. De acordo com a rede de televisão Sky Sports, o Monaco disse não após os Reds oferecerem 65 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 256 milhões) para capturar o meia-atacante francês Thomas Lemar.

Com a indefinição e diversos rumores quanto à ida de Coutinho para o Barcelona, o time inglês corre atrás de reforços antes do final da janela de transferências do verão europeu, na próxima quinta-feira. Conforme apontado pela mídia do Velho Continente, o clube catalão está perto de chegar a um acordo com o Liverpool para contar com o brasileiro.

Jovem, com 22 anos, Lemar participou da surpreendente campanha do Monaco, que ficou com o título do Campeonato Francês e chegou às semifinais da Liga dos Campeões na última temporada.

O sucesso do meio-campista foi tanto que, durante todo os mês de julho e agosto deste ano, ele teve o nome ventilado no Arsenal. A exemplo dos rivais, os Gunners também não conseguiu chegar aos valores pedidos, mesmo depois de três ofertas.

Com constantes convocações às seleções de base da França, Lemar é tido como crucial para o elenco do principado. Em 2016/17, ele participou de 55 jogos com a equipe do técnico português Leonardo Jardim e balançou as redes em 14 oportunidades.