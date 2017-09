Jornal diz que Borja pode sair para Palmeiras vencer Fla por destaque colombiano

Miguel Borja pode deixar o Palmeiras para que o clube contrate outro destaque colombiano. Neste domingo, os jornais El Deportivo e La Libertad noticiam o interesse do Verdão no armador Yimmi Chará, de 26 anos.

O meio-campista é um dos destaques do Junior Barranquilla, que está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e irá enfrentar o Sport para tentar avançar à semi. Ainda de acordo com a publicação, o Verdão poderia envolver Miguel Borja na tentativa de contratar o atleta.

Os periódicos ainda apontam que o Flamengo também está interessado na contratação de Chará, mas o Alviverde teria justamente a possibilidade de ceder Borja como um trunfo para vencer a negociação.

Contratado pelo Palmeiras no último mês de fevereiro, o centroavante Miguel Borja vive seu maior jejum desde que chegou ao clube alviverde. O colombiano, já questionado pela torcida, amarga três meses sem balançar as redes.

Borja marcou seu último gol pelo Palmeiras no dia 21 de junho, data da vitória pelo placar mínimo sobre o Atlético-GO, pela nona rodada Campeonato Brasileiro. Desde então, o colombiano passou em branco em 14 jogos – 11 pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa do Brasil e um pela Libertadores.

O centroavante acumula um total de sete gols em 31 partidas pelo Palmeiras. Ganhador da Copa Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, ele curiosamente não marcou no torneio continental pelo time alviverde – foram quatro gols no Paulista e três no Brasileiro.