Jornal catalão diz que Paulinho já tomou decisão de voltar à China

O volante Paulinho está cada vez mais próximo de retornar ao futebol chinês. O jornal catalão Mundo Deportivo publicou em seu site neste domingo que o jogador do Barcelona já tomou a decisão de voltar a vestir a camisa do Guangzhou Evergrande, clube pelo qual atuou entre 2015 e 2017.

A proposta, de acordo com a imprensa espanhola, seria de 50 milhões de euros (R$ 230 milhões), dez milhões a mais do que o Barça pagou ao próprio Guangzhou na última temporada. O acerto deve ser oficializado em breve, uma vez que a janela de transferências chinesa se encerra no dia 14.

Caso se concretize, a negociação beneficiaria ambas as partes. O Barcelona, além de lucrar com a venda, veria uma vaga de jogador estrangeiro ser aberta no seu elenco. Com isso, poderia seguir em frente em sua tentativa de contratar o meia-atacante Willian, do Chelsea.

Ademais, o clube catalão não sofreria um prejuízo técnico com a saída de Paulinho, que já tem um substituto. Trata-se do meio-campista Arthur, que se despediu do Grêmio na última sexta-feira.

Já Paulinho, prestes a completar 30 anos, ganhará 14 milhões de euros (R$ 63,5 milhões) por cada uma das quatro temporadas que firmará em contrato com o Guangzhou, ainda de acordo com a publicação.

Em uma temporada no Barcelona, Paulinho disputou 49 partidas e marcou nove gols. Nesse período, conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. No ano passado, quando acertou sua ida à Espanha, havia assinado um contrato válido até junho de 2021.

Peça fundamental da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o volante não manteve o mesmo nível de desempenho durante a Copa do Mundo da Rússia, da qual foi eliminado nas quartas de final após derrota para a Bélgica, na última sexta-feira. No sábado, Paulinho embarcou em um avião rumo a Barcelona.