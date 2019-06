Goiás sonda Nenê, mas valores dificultam negociação

O Goiás entrou para a lista de prováveis destinos de Nenê, um dos jogadores mais criticados pela torcida do São Paulo durante essa crise que vem sendo atravessada pelo time. Aos 37 anos, o meio-campista agrada bastante a alta cúpula esmeraldina, porém, os valores que envolvem a negociação pelo jogador vem sendo o grande obstáculo para a confirmação da transferência.

“Desde o começo do ano, pensamos neste atleta. Um atleta que é um pouco fora da nossa realidade financeira. Já conversamos com o São Paulo, porém não chegamos a um valor que possamos pagar. Existe uma diferença do Goiás para outros times do Brasil: quando fazemos um compromisso, pagamos e queremos continuar assim. Tem clubes que já estão deixando de pagar algumas coisas e não queremos ficar nessa situação. Vamos continuar conversando. Seria um nome espetacular”, disse o vice-presidente do Goiás, Mauro Machado, em entrevista à Rádio Sagres.

O alto salário e a perda de protagonismo no São Paulo fizeram com que Nenê passasse a ser especulado fora do clube em 2019. Times como Fluminense e Fortaleza manifestaram interesse no atleta, mas ambas as conversas não foram para frente.

Por conta das eliminações precoces na Copa Libertadores e Copa do Brasil, a diretoria do São Paulo busca readequar o orçamento para o restante da temporada. Uma das intenções da alta cúpula tricolor é se desfazer de atletas subutilizados e que contam com altos salários. Nenê é um deles.

Vice-artilheiro do São Paulo no ano passado, com 12 gols em 55 partidas, Nenê não é titular da equipe desde a derrota para a Ponte Preta, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista, sob o comando do técnico André Jardine. De lá para cá, o atleta continuou sendo acionado, mas na condição de reserva. Na atual temporada ele contabiliza 15 jogos e nenhuma bola na rede.

