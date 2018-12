Flamengo quer Felipe Melo sem custos, mas negociação é improvável

Eleito no último sábado, Rodolfo Landim será o presidente do Flamengo no próximo triênio. A nova chapa sonha com a possibilidade de contratar o volante palmeirense Felipe Melo sem custos, mas a negociação nos moldes imaginados pelo clube rubro-negro é improvável.

Anunciado em janeiro de 2017, o volante tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019. Na medida em que o Flamengo tem sido um dos principais adversários da equipe alviverde no Brasil, o clube que tem Alexandre Mattos como diretor de futebol não deve facilitar a transferência, segundo apurou a Gazeta Esportiva.

O interesse do Flamengo por Felipe Melo foi noticiado pelo Globoesporte.com. Revelado na Gávea, o volante tem carinho pelo clube rubro-negro. Ganhador do Campeonato Carioca e da Copa do Campeões de 2011, ele se orgulha de ter contribuído para evitar o rebaixamento no Brasileiro do mesmo ano.

Felipe Melo disputou apenas 32 partidas pelo Palmeiras em 2017, ano marcado por um desentendimento com o técnico Cuca. Nesta temporada, o volante cresceu de produção e, sob o comando de Felipe Scolari, encerrou com um total de 58 jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Embora tenha apostado em Felipe Melo, o experiente técnico gaúcho elogiou reiteradamente Thiago Santos, principalmente pelo alto poder de marcação. O Palmeiras já acertou ainda a contratação do volante Matheus Fernandes, que se destacou pelo Botafogo.

Como tem vínculo até o fim de 2019, Felipe Melo pode firmar um pré-contrato com outro clube na metade da próxima temporada e, caso não haja renovação com o Palmeiras, sair sem custos, como deseja o Flamengo. O experiente volante está com 35 anos de idade.

Até o momento, o Palmeiras confirmou as chegadas do meia Zé Rafael (Bahia) e do atacante Arthur Cabral (Ceará). O clube alviverde deve reintegrar o emprestado meia Raphael Veiga (Atlético-PR) e, a pedido de Felipão, busca um ponta para substituir o lesionado Willian.