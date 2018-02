Corinthians tira do ABC o artilheiro do Brasil na temporada

Em busca de um goleador após perder Jô para o Nagoya Grampus, do Japão, o Corinthians acertou a contratação de um jovem atacante do ABC. Trata-se de Matheus, de 19 anos, que até já se despediu do clube potiguar, neste sábado.

O reforço chegará ao Corinthians credenciado por sua efetividade em 2018. Com nove gols marcados em oito partidas disputadas (passou em branco em quatro delas) na temporada, sendo cinco deles pelo Campeonato Potiguar e quatro pela Copa do Nordeste, Matheus é o principal artilheiro do futebol brasileiros nos primeiros meses da temporada.

No ano passado, quando despontou, Matheus anotou apenas dois gols em 10 jogos realizados na Série B do Campeonato Brasileiro, mas chamou a atenção de alguns clubes.

#ObrigadoMatheus | Artilheiro do Brasil, o atacante Matheus foi negociado com o @Corinthians e mandou um recado de despedida para a Frasqueira. Sucesso e até breve, matador! pic.twitter.com/ZklOtSuBeK — ABC Futebol Clube (@ABCFC) 10 de fevereiro de 2018

Animado com a oportunidade de defender o Corinthians, o atacante não se esqueceu de suas raízes. “Quero agradecer por todo o apoio, carinho, pelas oportunidades, por acreditarem em mim. Agora, estou indo para um desafio. É um até breve. Espero voltar um dia”, comentou Matheus.