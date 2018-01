Corinthians se aproxima de fechar com meia destaque do Vasco

O Corinthians está muito perto de trazer mais um reforço para a temporada. Ainda formando elenco para 2018, o time paulista chegou a um acordo com o Vasco para contratar o jovem meia Mateus Vital. A informação é dos canais Esporte Interativo.

A Gazeta Esportiva tentou entrar em contato com o empresário Carlos Leite, que seria o responsável por mediar as tratativas, mas não obteve resposta. Segundo o EI, o jogador de 19 anos teria realizado seu último treino junto do grupo vascaíno nesta quinta-feira e já estaria disposto a assinar contrato com o Timão por quatro anos.

Mateus Vidal é considerado uma das principais promessas da base cruz-maltina e teve a chance de atuar pelo seu primeiro ano completo como profissional em 2017. Titular de grande parte da última temporada, o jovem meia acumulou 30 aparições e anotou dois gols.

Com isso, a diretoria corintiana tem mais uma negociação praticamente fechada, que só precisa da oficialização. O time do Parque São Jorge também espera a rescisão de contrato do centroavante Henrique Dourado com o Fluminense, o que deve acontecer nos próximos dias, já que as partes estão apalavradas.

Se as contratações se confirmarem de fato, o Timão estenderá para cinco a lista de reforços para o ano. Até o momento, a equipe fechou com o volante Renê Junior e com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, ambos junto ao Bahia, e com o atacante Junior Dutra, que veio do Avaí.